Haberler Gündem Askerlik süresi uzatılacak mı ve kaç ay olacak? MSB'den resmi açıklama: 2023 Bedelli askerlik süresi değişecek mi? Bedelli askerlik ücreti...

Askerlik süresi uzatılacak mı? 2023 Bedelli askerlik süresi değişecek mi? MSB'den resmi açıklama... Geçtiğimiz hafta Ağustos ayı askerlik yerlerinin duyurulmasının ardından askerlik süresinin değişip değişmediği ile ilgili sosyal medyada birtakım araştırmalar yapıldı. Binlerce asker adayını yakından ilgilendiren konuya Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklık getirdik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 31.07.2023 - 16:46 Güncelleme: 31.07.2023 - 16:46 facebook

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Sosyal medya özelinde son günlerde askerlik süresinin değişeceği ve uzayacağı ile ilgili iddialara dair Mili Savunma Bakanlığı (MSB)'den resmi açıklama geldi. Türkiye'nin dört bir yanında askerlik hazırlığı yapan vatandaşlar için son bilgileri bir araya getirdik!

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2023 ASKERLİK UZATILDI MI? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur” ifadeleri kullanıldı. Yapılan açıklamada hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.