Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Ağustos celbi duyurusu ile yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri belli olurken "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" araştırmaları hız kazandı. Ağustos, Eylül ve Ekim olmak üzere toplma üç grupta yükümlü sevk tarihleri netlik kazanmıştı. MSB'nin konuyla ilgili açıklamaya göre seçim ve sınıflandırma sonuçları Temmuz ayının son haftasında e-Devlet üzerinden erişime açılacak. İşte, 2022 Ağustos celbi ve sevk tarihleri ile Askerlik yerleri...