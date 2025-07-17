Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB Ağustos ayı Askerlik yerleri e devlet ekranında olacak

Askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. 2025 Ağustos askerlik yerleri, yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak ve e-devlet üzerinden adaylar ile buluşacak askerlik sınıflandırma sonuçları, celp tercih işlemlerini gerçekleştirenler için açıklanıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıkalnacak, hangi tarihte?