ASKİ 12 Nisan barajlarda son durum: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?
Ankara barajlarının güncel durumu araştırılıyor. Başkentte soğuk ve yağışlı geçen kış aylarıyla birlikte barajların su seviyesi yükseliş gösteriyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verileri ile Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu doğrultuda “12 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte ayrıntılar haberimizde...
ASKİ 12 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 12 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 38,03 seviyesinde yer aldı.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: Yüzde 70,94
Çamlıdere Barajı: Yüzde 32,98
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 65,50
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 72,44
Kargalı Barajı: Yüzde 100
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 55,41
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,83
Peçenek Barajı: Yüzde 26,44
Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35