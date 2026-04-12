        ASKİ 12 Nisan barajlarda son durum: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Ankaralı vatandaşlar tarafından son günlerde merak edilen konuların başında barajlardaki su seviyesi olmaya devam ediyor. Kış ayları boyunca başkentte etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından barajlar dolmaya devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda Ankara barajlarının su seviyesi belli oldu. Peki, 12 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 12.04.2026 - 09:34 Güncelleme:
        Ankara barajlarının güncel durumu araştırılıyor. Başkentte soğuk ve yağışlı geçen kış aylarıyla birlikte barajların su seviyesi yükseliş gösteriyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verileri ile Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarının son durumu netlik kazandı. Bu doğrultuda “12 Nisan 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu yanıt buldu. İşte ayrıntılar haberimizde...

        ASKİ 12 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 12 Nisan 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 38,03 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 70,94

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 32,98

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 65,50

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 72,44

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 55,41

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,83

        Peçenek Barajı: Yüzde 26,44

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 6,35

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
