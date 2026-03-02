Canlı
        ASKİ 2 Mart 2026 baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel verileri ile su seviyesi yükseldi mi, yüzde kaç oldu?

        ASKİ 2 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel verileri ile su seviyesi yükseldi mi?

        Ankara barajlarındaki son durum Ankaralılar tarafından araştırılmaya başlandı. Mart ayının ilk haftasında Ankara barajlarının güncel verileri, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşıldı. Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardan Kargalı ve Kesikköprü Barajı yüzde 100 seviyesinde yer alıyor. Peki, 2 Mart Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 09:44
        Mart ayının ilk Pazartesi gününde Ankara barajlarının son durumu merak ediliyor. Her gün Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, Ankara barajlarının su seviyesi güncelleniyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli Barajlarının güncel verileri belli oldu. Peki, ASKİ 1 Mart Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, yükseldi mi? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        ASKİ 2 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 2 Mart 2026 verileri ile Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,24 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,77 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Akyar Barajı: yüzde 47

        Çamlıdere Barajı: yüzde 23,20

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 41

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 47,70

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 34,77

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 33,09

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

