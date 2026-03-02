Mart ayının ilk Pazartesi gününde Ankara barajlarının son durumu merak ediliyor. Her gün Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, Ankara barajlarının su seviyesi güncelleniyor. Ankara’nın su kaynakları olan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli Barajlarının güncel verileri belli oldu. Peki, ASKİ 1 Mart Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, yükseldi mi? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...