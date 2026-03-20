        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 20 Mart 2026 baraj doluluk oranı: Bayramda Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç? Ankara barajlarının güncel verileri

        ASKİ 20 Mart baraj doluluk oranı: Ankara barajlarının güncel verileri belli oldu!

        Ankara'da yaşayan vatandaşlar, kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını yakından takip ediyor. Kış aylarından itibaren etkisini artıran yağmur ve kar yağışları, barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından açıklanan son verilerle birlikte güncel doluluk oranları da netlik kazandı. Peki, 20 Mart 2026 itibarıyla Ankara'daki barajların doluluk oranı ne kadar oldu? İşte tüm güncel veriler…

        Giriş: 20.03.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Ankara’da barajlardaki güncel su seviyelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Başkentin su ihtiyacını karşılayan barajlara ait veriler, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından her gün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu kapsamda “Ankara’ya su sağlayan Akyar, Çamlıdere, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusu da yanıt buldu. İşte 20 Mart 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk oranları…

        ASKİ 20 MART 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 20 Mart 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 27,41 olarak ölçüldü. Aktif doluluk oranı ise yüzde 18,96 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ

        Akyar Barajı: yüzde 46,92

        Çamlıdere Barajı: yüzde 23,23

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 50,85

        Kargalı Barajı: yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 36,27

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 29,75

        Peçenek Barajı: yüzde 21,74

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,20

        Uludere Barajı: yüzde 36,445

