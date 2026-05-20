        ASKİ 20 Mayıs baraj doluluk oranlarında son durum ne? Ankara barajlarının su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Ankaralı vatandaşların, havaların ısınmasıyla birlikte en çok merak ettiği konuların başında barajlardaki doluluk oranları geliyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda, başkente su sağlayan barajların son durumu açıklandı. İşte 20 Mayıs ASKİ barajlarında güncel durum...

        Habertürk
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 09:53 Güncelleme:
        Son günlerde Türkiye genelinde etkisini artıran yağışlar, başkentteki su kaynaklarına da olumlu katkı sağladı. Özellikle kuraklık ve su yetersizliğinin sık sık gündeme geldiği Ankara’da, baraj doluluk oranlarında gözle görülür bir artış yaşandı. Yağışların ardından yükselen su seviyeleri, hem yetkililer hem de vatandaşlar için umut verici bir gelişme olarak öne çıktı. Ankara’nın içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel durum, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan verilerle netlik kazandı. İşte 20 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara’daki baraj doluluk oranlarına dair son bilgiler…

        20 MAYIS ANKARA BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 20 Mayıs 2026 Ankara baraj doluluk oranı yüzde 46.04 olarak açıklandı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 81,98

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 40,28

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71,21

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 80,61

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 68,71

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,19

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5,20

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
