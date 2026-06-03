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        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 3 Haziran baraj doluluk oranları: ASKİ 3 Haziran Çarşamba barajlarda ne kadar su kaldı?

        ASKİ 3 Haziran baraj doluluk oranları: ASKİ 3 Haziran Çarşamba barajlarda ne kadar su kaldı?

        Haziran ayının başlamasıyla birlikte yaz sıcaklıkları etkisini artırırken, yükselen hava sıcaklıkları su kaynaklarına yönelik kaygıları da beraberinde getirdi. Başkentte yaşayan vatandaşlar, "Yaz aylarında su sıkıntısı yaşanacak mı?" ve "Barajların doluluk oranı ne seviyede?" sorularına yanıt arıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ise bu merakı gidermek adına güncel baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte ASKİ'nin açıkladığı son veriler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:18 Güncelleme:
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        Yaz mevsiminin etkisini hissettirmeye başladığı Haziran ayıyla birlikte artan sıcaklıklar, su kaynaklarına ilişkin endişeleri de gündeme taşıdı. Ankara’da yaşayanlar, özellikle “Bu yaz susuzluk riski var mı?” ve “Barajlardaki mevcut doluluk oranları ne durumda?” sorularına yanıt arıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ise bu sorulara açıklık getirmek amacıyla en güncel baraj verilerini kamuoyuyla paylaştı. İşte ASKİ’nin açıkladığı 3 Haziran Çarşamba son doluluk oranları…

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        ASKİ 3 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından paylaşılan 3 Haziran 2026 tarihli verilere göre, Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 48.95 olarak kaydedildi.

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        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 85,81

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 43,39

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71,02

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 81,81

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 72,22

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 34,15

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

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