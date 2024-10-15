ASKİ Altındağ'ın altyapısını yeniliyor

ASKİ Genel Müdürlüğünce, Altındağ ilçesindeki altyapı sorunlarını çözmek amacıyla kapsamlı çalışma başlatıldı.

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Altındağ'da yağmur suyu ve atık su kolektörlerinde uzun zamandır yaşanan sıkıntıları çözmek için ilçede özel bir yatırım programı devreye alındı.

Genel Müdür Memduh Aslan Akçay, yatırım programı çerçevesinde ilçeye 25 kilometre 456 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu ve atık su hattı yapılacağını bildirdi.

Bu kapsamda, bazı cadde ve sokaklardaki birleşik çalışan yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılmasıyla da konutlarda zaman zaman yaşanan pis su baskınlarının önüne geçilecek.