Aşkın Tarifi dizisinin son bölümünde; Mirza’yı ofisinde yakalamış olan Taylan, Fırat’ı köşeye sıkıştırmıştır. Fırat, arkadaşı ve Naz arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Restoranda yemek yarışmasının ön eleme heyecanı herkesi sarmışken, Fırat’ın ortadan kaybolması şok etkisi yaratır.

AŞKIN TARİFİ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Aşkın Tarifi dizisinin yeni bölümleri henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AŞKIN TARİFİ 6. SON BÖLÜM

Naz, bir gece önce kendisine hiçbir açıklama yapmadan giden Fırat’a zaten tepkilidir. Üstüne bu kayboluş, onu iyice sinirlendirir. Sonunda Fırat, Naz’ın karşısına çıktığında, ikili arasında fırtınalar kopar.

Fırat, Naz’a kendini anlatma çabasındayken; bir anda karşısına çıkan beklenmedik kişi ise, Fırat’ı tam anlamıyla allak bullak eder. Naz ve Fırat arasında ipler gerilmişken, Naz, Fırat’ın ailesiyle ilgili de yanlış şeyler düşünmeye başlar.

Bu yüzden, Fırat’ı çok kırar. Sonrasında pişman olan Naz, Fırat’la aralarındaki tüm gerilimi sona erdirmek için bir adım atar. Ancak bu defa da Fırat’ın evinde, onu büyük bir sınav bekler. Naz’ın Fırat’a olan güveni, yerle bir olur. Fırat, Naz’ın düşüncelerini değiştirebilecek midir? Yoksa Naz tüm planı anlayacak mıdır?