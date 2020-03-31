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ASKON'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdiklerini belirterek, "Milletimizden kazandığımızı milletimize vermek boynumuzun borcudur. İş insanları olarak bu çağrıya duyarsız kalmamız düşünülemez." ifadesini kullandı

Milli Dayanışma Kampanyası
AA

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na ilişkin yazılı açıklamasında, tüm dünyada insan sağlığını tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerinin ekonomiler üzerinde de görüldüğünü dile getirdi.

"BU ÇAĞRIYA DUYARSIZ KALMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Milli Dayanışma Kampanyası’nı oldukça anlamlı bulduklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde sayısı yüzü bulan ülke IMF kapısında beklerken, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyerek Cumhurbaşkanımız Erdoğan manidar bir kampanya başlattı. İş insanları olarak bu çağrıya duyarsız kalmamız düşünülemez. ASKON olarak bu çağrı öncesi Milli Ekonomi Seferberliği başlatarak sağlık çalışanları için asetatlı maske, genel kullanım için de bir milyon maske kampanyası ve dara düşen vatandaşlarımız için gıda kolisi yardımında bulunuyorduk."

"GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE KAMPANYADA YER ALACAĞIZ"

Aydın ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı ile birlikte Türkiye genelindeki tüm şube ve üyelerle ortak bir havuzda maddi destek oluşturmak adına kampanya başlattıklarını ifade ederek, "ASKON olarak milletimizin yanındayız, milletimizden kazandığımızı milletimize vermek boynumuzun borcudur diyerek, inşallah güçlü bir şekilde bu kampanyada yer alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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