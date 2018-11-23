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Aslan Kral filminin ilk fragmanı yayınlandı

80'li ve 90'lı yıllarda çocuk olanların favori filmlerinden olan Aslan Kral, (Lion King) miniklerin gönüllerini bir kez daha fethetmeye hazırlanıyor. Seth Rogen, Donald Glover, Beyonce gibi yıldızların seslendireceği animasyon filmi Aslan Kral'ın ilk fragmanı yayınlandı

23.11.2018 - 14:39 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyanın en sevilen animasyon filmlerinden biri olan Aslan Kral (The Lion King) 2019 yılında beyazperdeye geri dönüyor. Jungle Book ve Iron Man gibi filmlerle de tanınan Jon Favreau‘nun yönetmen koltuğuna oturduğu Aslan Kral'ın ilk fragmanı izleyiciyle buluştu.

İlk olarak 1994 yılında vizyona giren daha sonra ise 1998 ve 2004 yıllarında devam filmleri çekilen Aslan Kral'ın yeni versiyonunda Disney izleyenleri Vahşi Afrika‘nın derinliklerine götürüyor. 

ASLAN KRAL 2019'DA KİMLER VAR? 

Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturan yapımın 2019 uyarlanmasında birçok ünlü ismi göreceğiz. 19 Temmuz 2019 tarihinde gösterime girecek olan Aslan Kral'ın kadrosunda Seth Rogen, Donald Glover, Beyonce gibi yıldızlar olacak. 

Ünlü şarkıcı Beyonce ise Simba'nın arkadaşı Nala karakteriyle karşımıza çıkacak.

ASLAN KRAL (THE LION KING) FİLMİNİN FRAGMANI!

ASLAN KRAL FİLMİNİN KONUSU

Vahşi Afrika'da henüz yeni doğan bir aslan, doğaya egemen düzenin kökünden sarsılacağı bir döneme tanıklık etmek üzeredir. Doğanın kralı olan babasının tacının veliahtı olan Simba, kötülüklerle ve kötü hayvanlarla dolu ormanlarda günden güne daha fazla öğrenecek ve daha fazla büyüyecektir. Simba'nın sorumluluklarını üstlenme ve sorunları çözme becerisi, ormanın yeni kurallarını belirleyecektir. 

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