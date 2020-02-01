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Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aslı Bekiroğlu hakkında

Aslı Bekiroğlu kimdir? Soruları magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Oyuncu Aslı Bekiroğlu ile sevgilisi Can Koçkan'ın fotoğrafları internete sızdırıldı. İşte, Aslı Bekiroğlu ile ilgili detaylar haberimizde...

Aslı Bekiroğlu

Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazinseverler tarafından merak konusu oldu. Dün akşam twitter'da TT olan Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan ile birlikte olduğu görüntüleri sızdırıldı. Konuyla ilgili taraflardan henüz bir açıklama gelmese de Aslı Bekiroğlu günün en çok aranılan isimlerinden biri oldu.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

16 Kasım 1995 yılında İstanbul'da doğan Aslı Bekiroğlu henüz 24 yaşındadır. Sosyal medya uygulaması Vine'da çektiği videolarla ünlenen Aslı Bekiroğlu birçok dizi ve filmlerde de rol almıştır. Bekiroğlu, son olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde başrolde rol almıştır.

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