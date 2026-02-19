Aslı Bekiroğlu: Neredeyse ölüyordum

Daha önce geçirdiği miyom ameliyatı sırasında doktorun yanlışlıkla bağırsağını kestiğini açıklayan Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde beşinci kez ameliyat oldu.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yaşadığı süreci tüm ayrıntılarıyla paylaşmıştı. Bekiroğlu, rahminden miyom aldırmak için ameliyata girdiğini belirtmiş; operasyon sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ifade etmişti. Miyom alınırken bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini söyleyen oyuncu, bu nedenle yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Bekiroğlu, annesi Süheyla Bekiroğlu ile birlikte bir AVM'de görüntülendi. Anne - kız alışveriş yaparak vakit geçirdi.

Mağaza çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilere selam veren Aslı Bekiroğlu, "Nasıl oldunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi; "Annem, 'İyileşirsem deve kurban edelim' dedi. Annemle birlikte ilk defa evden çıktım. Çok zor bir süreçti. Annem, cennetlik vallahi, canım anam… Herkes annesinin kıymetini bilsin. Neredeyse ölüyordum; kana karışsaydı gitmiştik. Fazla da bir şey diyemiyorum, mahkeme süreci devam ediyor."