Aslı Bekiroğlu ve Uğurcan Günay'dan aşk pozu

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, rapçi Uğurcan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, yaz tatilini Bodrum’da geçirirken, sosyal medyadan romantik paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Tatilin keyfini çıkaran Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncu, bu fotoğrafa ise "Yaz meyvesi tadında" notunu düşerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram