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        Haberler Magazin Aslı Bekiroğlu ve Uğurcan Günay'dan aşk pozu - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu ve Uğurcan Günay'dan aşk pozu

        Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Uğurcan Günay ile Bodrum tatilinden fotoğraflar paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:22
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        Aşk pozu
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        Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, rapçi Uğurcan Günay ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, yaz tatilini Bodrum’da geçirirken, sosyal medyadan romantik paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

        Tatilin keyfini çıkaran Aslı Bekiroğlu, sevgilisiyle birlikte çekilmiş yeni bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncu, bu fotoğrafa ise "Yaz meyvesi tadında" notunu düşerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #aslı bekiroğlu
        #Uğurcan Günay
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