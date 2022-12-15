Aslı Enver'den hamilelik açıklaması: Benim için yeni bir dönem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aslı Enver'den hamilelik açıklaması: Benim için yeni bir dönem

Geçtiğimiz ay Berkin Gökbudak ile hayatını birleştiren Aslı Enver, nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenmişti. Bebek için evlendiği ileri sürülen Enver, konuyla ilgili sorulara "Benim için yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim" yanıtını vermekle yetindi

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Aslı Enver'den hamilelik açıklaması: Benim için yeni bir dönem - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aslı Enver, 'Sırça' adlı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enver, "Oyunumuz harika gidiyor. Seyirci çok severek izliyor. Biletlerimiz her oyunda hemen tükeniyor. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
  • Aslı Enver'den hamilelik açıklaması: Benim için yeni bir dönem - Magazin haberleri

    Öte yandan Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu. 38 yaşındaki oyuncu 6 aydır aşk yaşadığı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmişti. Enver, ayrıca nikahtan günler sonra hamile olduğunu öğrenmişti.
  • Aslı Enver'den hamilelik açıklaması: Benim için yeni bir dönem - Magazin haberleri

    "İSİM DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

    Bebek için evlendiği ileri sürülen ünlü oyuncu, konuyla ilgili sorulara "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" yanıt vermekle yetindi. 
  • Aslı Enver'den hamilelik açıklaması: Benim için yeni bir dönem - Magazin haberleri

    Berkin Gökbudak da Enver'in oyununu izlemeye gelemediği için eşine çiçek gönderdi.
  • Aslı Enver'den hamilelik açıklaması: Benim için yeni bir dönem - Magazin haberleri

    SÜRPRİZ EVLİLİK

    Çift, aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'evet' demişti. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.
  • Aslı Enver'den hamilelik açıklaması: Benim için yeni bir dönem - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ SÜPER GİDİYOR"

    Enver, evlenmeden hemen önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlişkimiz devam ediyor, süper gidiyor" şeklinde konuşmuştu.
  • Aslı Enver'den hamilelik açıklaması: Benim için yeni bir dönem - Magazin haberleri

    BİRKAN SOKULLU İLE EVLİYDİ

    Aslı Enver, 2012'de meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenmiş ancak ikilinin beraberlikleri 2015'te bitmişti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.