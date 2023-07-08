Aslı Enver'den kızıyla ilk fotoğraf
Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ve kızı Elay ile birlikte verdiği pozları ilk kez paylaştı. Ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı
13 Kasım 2022'de dünyaevine giren Aslı Enver ile Berkin Gökbudak, 4 Temmuz'da kızları Elay'ı kucaklarına aldı.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Enver'den ilk fotoğraf geldi.
İŞTE ELAY BEBEK
Aslı Enver, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları sosyal medya hesabından yayımladı. Ailesiye objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.
"BENİM GÜZEL AİLEM"
Aslı Enver, gönderisine, "Benim güzel ailem... 4 Temmuz 2023... Hayatımın en özel günü... Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkürler. Mutlu, huzurlu, bol kahkahalı büyütebilmek dileğiyle... Hoş geldin Eloş'um..." ifadelerini not düştü.
Fotoğraflar: Instagram