Aslı Enver: Hamilelik güzel gidiyor

"İSİM DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN"



Bebek için evlendiği ileri sürülen Aslı Enver, konuyla ilgili soruları, "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde cevaplamıştı.