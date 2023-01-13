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Aslı Enver: Hamilelik güzel gidiyor

Berkin Gökbudak ile birlikteliğinden ilk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Aslı Enver, "Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Daha çocuğumuzun cinsiyeti de belli değil. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor" açıklamasında bulundu

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  • Aslı Enver: Hamilelik güzel gidiyor, cinsiyeti belli değil - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 12 Kasım'da sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren ve nikahtan günler sonra da hamile olduğunu öğrenen Aslı Enver, rol aldığı ‘Sırça’ adlı tiyatro oyununun çıkışında görüntülendi.

    Basın mensuplarını karşısında gören Enver, "Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. 2.5 saattir sahnedeydim ve 2.5 saat boyunca ağladım. Şimdi enerjim pek yok. O yüzden uzun uzun röportaj yapmayalım lütfen" dedi.
  • Aslı Enver: Hamilelik güzel gidiyor, cinsiyeti belli değil - Magazin haberleri

    "CİNSİYETİ BELLİ DEĞİL"

    Aslı Enver, muhabirlerin, "Hamilelik nasıl gidiyor? Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu? Aşerme durumları arttı mı?" sorularına, "Hamilelik güzel gidiyor. Her şey yolunda. Daha çocuğumuzun cinsiyeti de belli değil. Aşerme durumum olmadı, güzel geçiyor" şeklinde yanıt verdi.
  • Aslı Enver: Hamilelik güzel gidiyor, cinsiyeti belli değil - Magazin haberleri

    "TARİH BELİRLEMEDİK"

    Oyuncu, basın mensuplarının, "Ne zamana kadar daha sahnede olacaksınız? Bir süre belirlediniz mi?" sorularına ise, "Öyle bir tarih belirlemedik. Oynayabildiğim kadar sahnede kalacağım" cevabını vermekle yetindi.

    Enver, röportajı tamamlamasının ardından gazetecilere teşekkür edip, hızla evinin yolunu tuttu.
  • Aslı Enver: Hamilelik güzel gidiyor, cinsiyeti belli değil - Magazin haberleri

    "HASSAS KONULAR"

    Gökbudak'ın 8 yaşında Demir adında bir çocuğu daha bulunuyor. Enver, daha önce basın mensuplarının, "Demir'i sormak istiyoruz. Aranız nasıl?" sorusuna, "O da çok tatlı. Her şey çok iyi ama hassastır ya o şeyler... Teşekkür ederim" yanıtını vermişti.
  • Aslı Enver: Hamilelik güzel gidiyor, cinsiyeti belli değil - Magazin haberleri

    "İSİM DÜŞÜNMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

    Bebek için evlendiği ileri sürülen Aslı Enver, konuyla ilgili soruları, "Çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz o zaman daha rahat konuşabilirim. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" şeklinde cevaplamıştı.
  • Aslı Enver: Hamilelik güzel gidiyor, cinsiyeti belli değil - Magazin haberleri

    SÜRPRİZ EVLİLİK

    Çift, 21 Kasım'da aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle mutluluğa 'Evet' demişti. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yapmıştı.
  • Aslı Enver: Hamilelik güzel gidiyor, cinsiyeti belli değil - Magazin haberleri

    "İLİŞKİMİZ SÜPER GİDİYOR"

    Enver, evlenmeden hemen önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlişkimiz devam ediyor, süper gidiyor" şeklinde konuşmuştu.

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