        Haberler Magazin Aslı Tandoğan: Köydekiler de estetik yaptırabilir - Magazin haberleri

        Aslı Tandoğan: Köydekiler de estetik yaptırabilir

        Oyuncu Aslı Tandoğan, Nişantaşı'nda makyajsız ve doğal haliyle objektiflere yansıdı. Samimi açıklamalar yapan Tandoğan, estetik tartışmalarıyla ilgili olarak; "Artık her yerde estetik var. Köydeki insanların da her şeyi erişimi var. Onlar da estetik yaptırabilir" dedi

        Habertürk
        Giriş: 29.11.2025 - 14:47 Güncelleme: 29.11.2025 - 15:11
        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Aslı Tandoğan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğal haliyle dikkat çeken Tandoğan; "Zaten genelde çok makyajlı dolaşmıyorum" dedi.

        TARTIŞMA BAŞLAMIŞTI

        Berna Laçin, rol aldığı dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek hakkında; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunda bulunmuş, bunun üzerine 'Kutsal Meslek' tartışması başlamıştı.

        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme Haberi Görüntüle

        Berna Laçin'in estetikle ilgili açıklaması gündem olmasına Aslı Tandoğan, "Artık her yerde estetik var. Köydeki insanların da her şeyi erişimi var. Onlar da estetik yaptırabilir. Sağlık nedeniyle olarak da estetik yaptırılabilir" diye konuştu.

        Aslı Tandoğan; "Çocuk oyunlarım devam ediyor. Keyfim yerinde... Aynı zamanda oğlum ve kızımla vakit geçiriyorum. 'Prens'in dördüncü sezonu olacak. Onun dışında bir şey yok. Belki yeni sezona" diyerek çalışmaları ve özel hayatıyla ilgi açıklamada bulundu.

