Aslı Tandoğan: Köydekiler de estetik yaptırabilir

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; oyuncu Aslı Tandoğan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Doğal haliyle dikkat çeken Tandoğan; "Zaten genelde çok makyajlı dolaşmıyorum" dedi.

TARTIŞMA BAŞLAMIŞTI Berna Laçin, rol aldığı dizide fakir bir kızı canlandıran Hilal Altınbilek hakkında; "En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?" yorumunda bulunmuş, bunun üzerine 'Kutsal Meslek' tartışması başlamıştı. Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme Haberi Görüntüle

Berna Laçin'in estetikle ilgili açıklaması gündem olmasına Aslı Tandoğan, "Artık her yerde estetik var. Köydeki insanların da her şeyi erişimi var. Onlar da estetik yaptırabilir. Sağlık nedeniyle olarak da estetik yaptırılabilir" diye konuştu.

Aslı Tandoğan; "Çocuk oyunlarım devam ediyor. Keyfim yerinde... Aynı zamanda oğlum ve kızımla vakit geçiriyorum. 'Prens'in dördüncü sezonu olacak. Onun dışında bir şey yok. Belki yeni sezona" diyerek çalışmaları ve özel hayatıyla ilgi açıklamada bulundu.