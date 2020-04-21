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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, Kuruçeşme'de alışveriş yaparken görüntülendi.

Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Turanlı, karantina günleriyle ilgili, "Her gün evdeyiz haftada sadece bir gün alışveriş için çıkıyorum. Dondurulmuş ürünler almıyorum, bezelyelerimi kendim ayıklıyorum her kadına tavsiye ederim" dedi.

"TÜRKİYE DIŞINDA HİÇBİR YERE GİTMEM"

Oyuncu, gazetecilerin "Salgın bittikten sonra ilk tatil rotasınız neresi olacak?" sorusuna, "Her sene ilk rotam Mykonos oluyordu. Fakat koronavirüs salgınından sonra Türkiye dışında hiçbir yere gitmem. Sağlıklı günlere kavuşursak canım Türkiye’nin dört köşesini gezeceğim" yanıtını verdi.

"SOSYAL MESAFEYİ GEÇENLERE SIKIYORUM"

Aslı Turanlı, birçok cebi olan botunu soran basın mensuplarına, "Onlara dezenfekte spreyleri koyuyorum. Sosyal mesafeyi geçenlere sıkıyorum" diyerek espiri yaptı.

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