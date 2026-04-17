Aslıhan Güner: Çocuk için hazırız

2010 yılında rol aldıkları dizi setinde arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu Aslıhan Güner ile Mert Kılıç 2013'te nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden çift, evliliklerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

O İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

İlk olarak menajerleri izin vermediği için çocuk sahibi olamadıkları yönündeki iddialara açıklık getiren Güner, "Yok, o şakaydı. Biz yıllarca hep ayrı şehirlerde çalıştık. Haftada bir gün geliyordu Mert" derken, Kılıç da "Altı yıl başka şehirlerde çalıştık. Planlamalardan kaynaklı uzadı bu durum" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUK İSTİYORUZ"

Artık çocuk sahibi olmaya hazır olduklarını ifade eden Aslıhan Güner, "Şu anda istiyoruz. Olmaması için hiçbir şey yapmıyoruz. Olursa, Allah nasip ederse öpüp başımıza koyarız. Yani artık öyle istemediğimiz bir noktada değiliz. Hazırız, sıkıntımız yok bununla ilgili" dedi.

Güner, ayrıca konuk olduğu "Yasemin'in Penceresi" adlı programda eşi ile tanışma hikâyelerini anlattı. Oyuncu, "Sette tanıştık. Mert o sırada bir asker projesi yapıyordu. O projeye ben sonradan dahil olmuştum. Sete ilk geldiğim ve Mert'i ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum. Bir karakol sahnesi vardı. Beni sete tanışmak için getirdiler. Sete geldim, bir baktım 100 erkek. Asker kıyafetleri giymişler ama hepsi erkek. Tek kız ben varım. Dedim: Nereye geldim ben, burası neresi? Sonra uzaktan Mert'le göz göze geldik. Mert'i biliyordum, çünkü partneri olarak gelmiştim o projeye. Mert çok kibar bir şekilde baş selamı verdi" ifadelerini kullandı.

"ASLIHAN'I BEN SEÇTİM"

O diziye Aslıhan Güner'i kendisinin seçtiğini açıklayan Mert Kılıç da "Aslıhan tabii bunu bilmiyor. Benim rolüm belli olduktan sonra bana partner aranıyordu. O rol için yapımcı üç kişinin fotoğraflarını getirdi. Ben direkt Aslıhan’ı seçtim. Görsel güzelliği muhteşem. Bunu her zaman kendisine söylüyorum" dedi.

"BÜYÜK KONUŞMANIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Evlilik konusunda bir itirafta bulunan Kılıç, "Ben evlilikle hiç ilgisi alakası olmayan biriydim. Evlenmeyi düşünmüyordum. Aslıhan da sektörden biriyle evlenmeyi düşünmüyordu. Büyük konuşmanın bedeli bu. Şimdi çok güzel ve tatlı bir bedel ödüyoruz" ifadelerini kullandı.