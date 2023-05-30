Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Aslıhan Sinem'in babası: Kamera görüntüleri var, darp var; sanıklar dışarıda geziyor

İzmir'de, evden iş görüşmesi için ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bir gün sonra hastanede olduğu öğrenilen Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek feryat etti: Kızım 45 dakika ambulans bekleyerek can çekişerek ölmüş. Kamera görüntüleri var, darp var, sanıklar dışarıda geziyor. Kendi öz akrabaları bile bunları söylüyor. Sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz...

Aslıhan Sinem'in babası: Kamera görüntüleri var, darp var; sanıklar dışarıda geziyor
DHA

İzmir'de, evden iş görüşmesi için ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve bir gün sonra hastanede olduğu öğrenilen Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) yaşamını yitirmesiyle ilgili Cem A.'nın (27) 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya'nın (28) ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada konuşan Çiçek'in babası Serdar Çiçek, "Kızım 45 dakika ambulans bekleyerek can çekişerek ölmüş. Kamera görüntüleri var, darp var, sanıklar dışarıda geziyor. Kendi öz akrabaları bile bunları söylüyor. Sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.

Bayraklı ilçesinde oturan Aslıhan Sinem Çiçek, geçen yıl 26 Temmuz'da iş görüşmesi için Bornova ilçesindeki bir adrese gitti. Eve dönmeyen Çiçek'e ulaşmayan babası Serdar Çiçek, polise kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmada Çiçek'in, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlendi. Aldığı darbelerle durumu ağır olan Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada Burak Kaya gözaltına alındı. Çiçek'in telefonu üzerinde bulunan Kaya, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce 'gasp' suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili yapılan araştırmada Çiçek'in son olarak beyaz bir hafif ticari araca bindiği tespit edildi. Aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem A.'ya ulaştı. Belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla adliyeye sevk Cem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayağına elektronik kelepçe takılan Cem A.'ya, konutunu terk etmemek başta olmak üzere yurt dışına çıkma yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cem A.'nın kuzeni Diyar A. da mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Burak Kaya için istenilen adli tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Kaya, 27 Ekim'de savcının istemiyle yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi, ancak ilerleyen süreçte başka bir suçtan hüküm giyerek cezaevine girdi.

İKİ SANIK İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüphelilerden Cem A. için 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için ise 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

İddianamede, geçen yıl 26 Temmuz'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarda, otoyoldan Bornova Çiğli yönüne giderken Bayraklı Tünelleri çıkışında sağ tarafta genç bir kızın olduğu, sağlıklı görünmediği, arabaların önüne atladığının bildirilmesi üzerine kolluk görevlilerinin olay yerine yönlendirildiği ve Aslıhan Sinem Çiçek'in ormanda yerde yatar durumda, vücudunda yaralar, elbisesinde kan izleri olduğu, pantolonun ön düğmesinin ve fermuarının açık olduğu bilgisi yer aldı. Çiçek'in polislere kendisine bir kişinin tecavüz etmeye çalıştığını ve sonrasında bilincinin kapandığını söylediği de kaydedildi.

'TELEFONU SANIĞIN ÜZERİNDEN ÇIKTI'

İddianamede ayrıca, Aslıhan Sinem Çiçek'in yakınında park halinde 35 BBB 189 plakalı motosiklet olduğu, motosikletin trafik ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere götürüldüğü, hemen sonrasında şüpheli Burak Kaya'nın maktulün başında ambulansta bekleyen kolluk görevlilerinin yanına geldiği belirtildi. Burak Kaya'nın kollarında ve yüzünde kan izlerinin bulunduğu, motosikletin kendisine ait olduğunu, benzini bittiği için park etmek zorunda kaldığını, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiği yönündeki ifadesine yer verildi. Burak Kaya'nın üzerindeki kan izleriyle ilgili ise yardım etmek istediği Çiçek'in kendisine saldırması sonucu oluştuğunu söylediği belirtildi. Burak Kaya'nın üst aramasında Çiçek'e ait cep telefonu, motosiklette ise 30 santim uzunluğunda bir bıçak ile kanlı bir yeşil mont bulundu. Yapılan incelemede monttaki kanın Çiçek'e ait olmadığı da iddianamede yer aldı.

'KAHVE İÇİP AYRILDI'

Sanıkların yargılanmalarına bugün 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya başka suçtan cezaevinde olan Burak Kaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada tanıklar dinlendi. Çiçek'in iş görüşmenin ardından geldiği evde olan H.A., "Aslıhan ile birkaç defa görüşmüştük. Sonra iş için konuşmuştuk. Onu çalıştığım yerde işe aldıracaktım. İş görüşmesine gittikten sonra bizim eve geldi. Tahminen saat 14.00'den sonraydı. Çünkü o saatte iş görüşmesine gitmişti. Berfin, ben ve kız kardeşim evdeydik. Sinem geldiğinde kahve yapıyorduk. Ona da yaptık ve içti. Çok durmadı. 5-10 dakika kaldıktan sonra evden ayrıldı. Heyecanlıydı ama uyuşturucu içip, içmediğini bilemem. Çünkü iş görüşmesinden çıkmıştı. Hatta bana iş grubuna kaydolduğu söylemişti. Sanıkları tanımam. Cem ile ilişkisi olduğuna dair bir şey duymadım. Cem'den bahsetmedi. Evde olduğumuz sürece uyuşturucu veya alkol kullanmadık, sadece kahve içtik" dedi.

'DAHA NE YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ç.O. "Cem, akrabam olur. Aslıhan'ı tanımıyorum. Olayı öğrendiğimde üzerinden birkaç hafta geçmişti. Ben de öğrenmek için aradım ama açmadı. Bunun üzerine kız kardeşini aradım. Kız kardeşi bana telefonda olayın doğru olduğunu, Aslıhan'ın Cem'in kendisini darp etmesi üzerine üst kata kaçıp, cama yumruk atması sonucu elinin kesildiğini söyledi. Hatta apartmanda kan izleri olduğunu, bunların fotoğrafını çektiğini ancak ailesinin sildirdiğini söyledi. Ben de bu durumu akrabam K.O.'ya anlattım. K.O. da Aslıhan'ın dayısı olan 'Sercan'a anlatalım' dedi. Birlikte gittik ve olayı anlattım. İfade vereceğimi öğrenince telefonla aradı ama açmadım" diye ifade verdi.

Söz alan Çiçek'in babası Serdar Çiçek, "Kızım 45 dakika ambulans bekleyerek can çekişerek ölmüş. Kişiler dışarıda geziyor. Kamera görüntüleri var, darp var. Kendi öz akrabaları bile bunları söylüyor. Daha ne yapmamız gerekiyor? Sanıkların tutuklanmalarını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti dosyada dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar verip duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KPSS geç başvuru tarihi 2023: KPSS geç başvurusu ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
GÜNDEM KPSS geç başvuru tarihleri
YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2023 YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, giriş belgesi nasıl alınır?
GÜNDEM YKS sınav giriş belgesi sorgulama
AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında grup yönetimi için isimler belirlendi - Gündem Haberleri
GÜNDEM AK Parti Grup yönetimi belli oldu
İzmir'de devrilen cezaevi nakil aracındaki 10'u asker 11 kişi yaralandı
GÜNDEM Cezaevi nakil aracı devrildi! 10'u asker 11 yaralı
Kale filesine dolanan sokak köpeği kurtarıldı
GÜNDEM Sokak köpeği için seferberlik
Mardin'de arazi kavgası: 1'i jandarma 14 yaralı
GÜNDEM Mardin'de arazi kavgası: 1'i jandarma 14 yaralı
Muğla'da bir kadın evinin balkonunda av tüfeğiyle öldürüldü
GÜNDEM Bir kadın evinin balkonunda av tüfeğiyle öldürüldü
Manisa'da 5 bin 608 sentetik hap ele geçirildi
GÜNDEM Manisa'da 5 bin 608 sentetik hap ele geçirildi
Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, nasıl ve nereden başvuru yapılır?
GÜNDEM Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi fırsatı
Süper Lig'de ikili averaja mı bakılır genel averaja mı? Süper Lig averaj sistemi nasıl belirleniyor?
GÜNDEM Süper Lig'de ikili averaja mı bakılır genel averaja ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.