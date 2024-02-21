Asseco Resovia-Fenerbahçe Parolapara: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Asseco Resovia'ya 3-1 mağlup oldu.
Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.
Salon: RCWS Podpromie
Hakemler: Wouter De Baar (Hollanda), Volodymyr Paievskyi (Ukrayna)
Asseco Resovia: Mordyl, Drzyzga, Louati, Klos, Boyer, Cebulj (Potera, Bucki, Staszewski, Defalco)
Fenerbahçe Parolapara: Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Jelveh Ghaziani (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)
Setler: 25-12, 25-17, 22-25, 25-21
Süre: 100 dakika (21, 23, 29, 27)