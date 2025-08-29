Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Assos Nerede? Assos Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Assos Nerede? Assos Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

        Tarih, kültür ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turistik destinasyonlarından biri olan Assos, antik çağlardan günümüze ulaşan zengin bir mirasa sahip bir bölgedir. Felsefe, ticaret ve deniz kültürü açısından stratejik önemi olan Assos, aynı zamanda antik limanı, tapınakları ve surları ile ziyaretçilerini tarihle buluşturan önemli bir merkezdir. Peki, Assos tam olarak nerede, hangi şehir ve bölgede yer almaktadır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2025 - 16:17 Güncelleme: 29.08.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Assos Nerede?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Assos Nerede?

        Assos, Türkiye’nin batısında, Ege Bölgesi’nde, Çanakkale il sınırları içerisinde yer almaktadır. Antik kent, günümüzde Ayvacık ilçesi sınırları içindeki Behramkale Köyü yakınlarında konumlanmıştır. Ege Denizi’ne kıyısı olan Assos, antik çağda deniz ticareti ve kültürel etkileşim açısından önemli bir merkez olarak ön plana çıkmıştır.

        Hangi Şehirde ve Bölgede?

        İl: Çanakkale

        İlçe: Ayvacık

        Bölge: Ege Bölgesi

        Assos’un konumu, antik dönemde deniz ticareti için stratejik bir avantaj sağlamış ve bölgeyi hem felsefe hem de sanat açısından önemli bir merkez hâline getirmiştir. Günümüzde bu konum, ziyaretçilere hem tarihî keşif hem de Ege Denizi’nin eşsiz manzaralarını sunar.

        REKLAM

        Tarihi ve Kültürel Önemi

        Assos, M.Ö. 7. yüzyılda Aioller tarafından kurulmuş bir antik kenttir.

        Antik dönemde felsefe ve bilim merkezi olarak bilinir; ünlü filozof Aristoteles, bir süre burada yaşamış ve dersler vermiştir.

        Kent, tapınakları, agora, antik surlar ve limanı ile dönemin mimari ve kültürel yapısını gözler önüne serer.

        Assos’un en bilinen yapısı olan Athena Tapınağı, dönemin dini ve mimari anlayışını yansıtan etkileyici bir örnektir.

        Mimari ve Arkeolojik Özellikler

        Athena Tapınağı, İyon düzeninde inşa edilmiş olup, Dor ve İyon mimarisinin özelliklerini taşır.

        Antik kentteki agora, surlar, liman ve tiyatro, Assos’un hem ticaret hem de sosyal yaşam açısından önemini gösterir.

        REKLAM

        Tiyatro, hem gösteri hem de toplantı amaçlı kullanılmış olup, antik dönemin mimari mühendislik başarılarını yansıtır.

        Kentin limanı, antik deniz ticareti ve bölgedeki ekonomik ilişkiler açısından hayati bir rol oynamıştır.

        Turizm ve Ziyaretçi Deneyimi

        Assos, kültür turizmi ve doğa turizmi açısından zengin bir destinasyondur.

        Ziyaretçiler, Athena Tapınağı’ndan Ege Denizi manzaralarını izleyebilir ve antik kentte yürüyüşler yapabilirler.

        Bölgedeki rehberli turlar, ziyaretçilere antikken yaşam, tapınaklar ve felsefi geçmiş hakkında detaylı bilgiler sunar.

        Assos’un doğal çevresi, doğa yürüyüşleri, fotoğrafçılık ve deniz turizmi açısından da oldukça caziptir.

        Akademik ve Arkeolojik Araştırmalar

        Assos, arkeologlar ve tarihçiler için önemli bir çalışma alanıdır.

        Kazılar ve restorasyon çalışmaları, kentin antik ticaret, dini ritüeller ve sosyal yapısı hakkında değerli bilgiler sunmaktadır.

        Athena Tapınağı ve diğer antik yapılar, antik mimari ve şehir planlaması üzerine yapılan akademik araştırmalara ışık tutmaktadır.

        Assos, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, Ege Bölgesi’nde yer alan, antik çağlardan günümüze ulaşan zengin tarihî ve kültürel mirasa sahip bir kenttir. Antik limanı, Athena Tapınağı, surları ve diğer yapıları ile Assos, hem tarih hem kültür hem de doğal güzellikler açısından Türkiye’nin önde gelen destinasyonlarından biridir. Ziyaretçiler, Assos’ta tarihle iç içe bir yolculuk yaparken, Ege Denizi’nin muhteşem manzaralarını da keşfetme fırsatı bulmaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        Damda kitap okurken bir mermiyle vuruldu... Yaşamak için 3.5 ay direndi!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        'Special One' dibi gördü!
        'Special One' dibi gördü!
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        "Benfica'ya elenmesi pahalıya mal oldu"
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe yönetimi 'acil' koduyla toplanıyor!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        Yapay zekadan bombalı saldırı tarifi!
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        İsrail Gazze'yi "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etti
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        İki kişiyi ezerek öldürmüştü! Yeni görüntü çıktı... Yardım istemiş!
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Çelik Kubbe dünya basınında
        Çelik Kubbe dünya basınında