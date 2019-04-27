İngiliz süper spor otomobil üreticisi Aston Martin, dünyada yükselen elektrikli araç trendine kayıtsız kalmayarak, tarihindeki ilk elektrikli otomobilini üretmeye hazırlanıyor.
Markanın dört kapılı modeli Rapide'in üzerine inşa edilen aracın, Williams Advanced Engineering şirketi ile birlikte geliştirildiği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, Rapide E adı verilen otomobilden ilk etapta 155 adet üretilecek. Rapide E’nin yıl sonunda satışa çıkması bekleniyor.
Otomobilin kaputunun altında yer alan tamamen elektrikli iki motor, 602 beygir güç ve 950 Nm tork değeri sunuyor.
800V’luk ve 65 kW-saat kapasiteli söz konusu motorun, otomobile 250 km/s’lik maksimum hız değeri sağladığı bildirildi.
Öte yandan, 0-100 kilometreye 4 saniyede çıkabilen Rapide E'nin, tam şarj ile 322 kilometre yol kat edebildiği aktarıldı.
İngiliz üreticiden yapılan açıklamaya göre, Rapide E, 400V’luk ve 50 kW’lık bir şarj ile 1 saat içerisinde bataryalarını doldurabiliyor.
Eğer şarj işlemi 800V ve 100 kW-saat’lik bir istasyon ile yapılırsa, aracın 500 km’lik menzil değerine 1 saat içerisinde kavuştuğu aktarılıyor.
Aston Martin CEO'su Dr. Andy Palmer Rapide E ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk tamamen elektrikli üretim modelimiz olan Rapide E, gelecekteki elektrikli modellerimizin karakter ve performans yeteneklerini sağlamamıza yardımcı olacak" dedi.
Palmer, bir süre önce duyurdukları Lagonda markası ile ilgi de konuşarak, "Rapide E, aynı zamanda, Lagonda'yı sıfır emisyonlu lüks marka olarak yeniden piyasaya sürme yolunda kritik bir adım olarak hizmet edecek" diye konuştu.
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