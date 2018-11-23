Otomotiv dünyasında son yıllarda gittikçe model sayıları artan ‘SUV’lara, süper spor otomobiller üreten Aston Martin’de sessiz kalmadı. İngiliz üreticinin 2019 sonunda satışa çıkacak DBX modelinin kamuflajlı hali ortaya çıktı.

2019’un son çeyreğinde piyasada olması beklenen DBX, markanın St. Athan tesisinde üretilecek. Arazi kabiliyetleri Welsh Rally'de test edilen DBX'in, asfalt performansı da Nürburgring’de test ediliyor. Otomobilin yol performansının markanın diğer modellerini aratmayacağı iddia ediliyor.

Aston Martin Lagonda Başkanı ve Grup İcra Kurulu Başkanı Andy Palmer, "Hareket edebilen bir DBX prototipi görmek, ilk SUV modelimizin hikayesinde çok önemli bir bölüm. Bu otomobil bizim St. Athan fabrikasında hayata geçireceğimiz ilk modelimiz olacak ve firmamızın köklü geçmiş hikayesine kalın harflerle yazılacak bir anı olacak” açıklamasını yaptı.





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