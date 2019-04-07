İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, DBS Superleggera'yı tasarım şirketi Zagato ile yeniden yorumladı. Aston Martin ve Zagato'nun 60 yıldır aralıksız süren işbirliği ve Zagato'nun kuruluşunun 100'üncü yılında ortaya çıkan DBS GT Zagato ve DB4 GT Zagato, 'DBZ Centenary Collection' projesi altında lanse edildi.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde banttan inmesi planlanan 2 modele, yalnızca 19 kişi sahip olabilecek.

DBS Superleggera’yı temel alan otomobilin ızgara tasarımı, ön farlar ve jantlar 1960’ların klasik modeli DB4 GT Zagato’yu andırıyor.

715 BEYGİR GÜÇ ÜRETECEK

Otomobilin kaputunun altında ise DBS Superleggara’nın 715 beygir güç ve 900 Nm tork üreten çift turbolu 5.2 litrelik V12 motorunun olması bekleniyor.

Aston Martin, DB4 GT Zagato Continuation’un teslimatlarını 2019’un dördüncü çeyreğinde başlatacak. DBS GT Zagato ise 2020’nin dördüncü çeyreğinden itibaren teslim edilecek. Öte yandan Aston Martin Lagonda tarafından yapılan açıklamada, bu iki modele 6 milyon sterlin (7.8 milyon dolar) fiyat belirlendiği açıklaması yapıldı.