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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Aston Villa: 2 - Olympiacos: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Aston Villa: 2 - Olympiacos: 4 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Olympiacos, deplasmanda Aston Villa'yı 4-2 mağlup etti. Ayoub El Kaabi'nin (3) ve Santiago Hezze'nin golleriyle kazanan Olympiacos, finale yükselme yolunda avantajı elde etti. İngiliz ekibinin gollerini ise Ollie Watkins ve Moussa Diaby kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 00:02 Güncelleme: 03.05.2024 - 00:14
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        El Kaabi damga vurdu, avantaj Olympiacos'ta!
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        UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Aston Villa ile Olympiacos karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Olympiacos oldu.

        Yunan ekibinin gollerini 16, 29 ve 56'da (pen) Ayoub El Kaabi, 67. dakikada Santiago Hezze attı. Aston Villa'nın gollerini ise 45+1'de Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby kaydetti.

        Aston Villa'da top koşturan Douglas Luiz, 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

        İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 9 Mart Perşembe günü Olmypiacos'un ev sahipliğinde oynanacak.

        FİORENTİNA 90+1'DE AVANTAJI ALDI

        Öte yandan 22.00 seansında oynanan bir diğer maçta İtalyan ekibi Fiorentina, evinde Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.

        Mor Menekşeler'e galibiyeti getiren golleri 5'te Riccardo Sottil, 37'de Andrea Belotti ve 90+1. dakikada Mbala Nzola attı. Club Brugge'ün gollerini ise 17. dakikada penaltıdan Hans Vanaken ve 63. dakikada Thiago kaydetti.

        Belçika ekibinde forma giyen Raphael Onyedika, 61. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 8 Mart Çarşamba günü Club Brugge'ün ev sahipliğinde oynanacak.

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