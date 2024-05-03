Aston Villa: 2 - Olympiacos: 4 | MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçında Aston Villa ile Olympiacos karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Olympiacos oldu.

Yunan ekibinin gollerini 16, 29 ve 56'da (pen) Ayoub El Kaabi, 67. dakikada Santiago Hezze attı. Aston Villa'nın gollerini ise 45+1'de Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby kaydetti.

Aston Villa'da top koşturan Douglas Luiz, 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 9 Mart Perşembe günü Olmypiacos'un ev sahipliğinde oynanacak.