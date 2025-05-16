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        Haberler Spor Futbol İngiltere Aston Villa: 2 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Aston Villa: 2 - Tottenham: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti. Konuk takımın galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 23:24 Güncelleme: 16.05.2025 - 23:24
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        Aston Villa Tottenham'ı devirdi!
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        İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Aston Villa ile Tottenham kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        A. Villa'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Ezri Konsa ve 73'te Boubacar Kamara kaydetti.

        Bu sonucun ardından Aston Villa üst üste 3. galibiyeti aldı ve 66 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan Tottenham ise 38 puanda kaldı.

        Ligin 38. ve son haftasında Aston Villa deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.

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