Aston Villa: 3 - Crystal Palace: 1 MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Aston Villa ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 3-1'lik skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Crystal Palace, 48. dakikada Odsonne Edouard'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Aston Villa, Jhon Duran'ın 88. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. 90+8. dakikada Douglas Luiz, penaltıdan takımını öne geçirdi. Leon Bailey, 90+10. dakikada maçın skorunu belirledi.
Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa formasını giyen Nicolo Zaniolo, maça ilk 11'de başladı ve 57 dakika sahada kaldı.