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        Haberler Spor Transfer Aston Villa, Hull City'den Jaden Philogene'i kadrosuna kattı - Futbol Haberleri

        Aston Villa, Hull City'den Jaden Philogene'i kadrosuna kattı

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Hull City'den 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jaden Philogene'i renklerine bağladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 19.07.2024 - 13:17 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:17
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        Hull City'nin yıldızı Aston Villa'da
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        İngiltere Championship ekibi Hull City'de geçen sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Jaden Philogene'in yeni adresi belli oldu.

        Premier Lig temsilcisi Aston Villa, altyapısından yetişen 22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusunu 1 sezonun ardından yeniden kadrosuna kattığını duyurdu.

        Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre, Aston Villa bu transfer için Hull City'e 15 miyon euro civarında bir bonservis ödeyecek.

        "HULL'DA YAPTIKLARIMI VILLA PARK'TA YAPMAK İSTİYORUM"

        Transferin ardından bordo-mavili kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Philogene, "Harika bir duygu, sanki evimdeymişim gibi hissediyorum. Unai Emery, benimle yüz yüze görüştü ve oyun sürem hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Geçen yıl sezon öncesi burada olduğumda iyi iş çıkardığımı ve bu sefer şans bulacağımı söyledi. Bu aynı zamanda bana ve nasıl oynadığıma da bağlı. Umarım en iyi oyunumu oynayabilir, maç süresi alabilir ve bunu taraftarların önünde başarabilirim. Hull'da yaptıklarımı Villa Park'ta da yapmak istiyorum. Küçük bir çocukken Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordum. Her zaman bir gün orada olmak istediğimi düşündüm ve işte buradayım" ifadelerini kullandı.

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        HULL CITY'DEN VEDA MESAJI

        Hull City, Aston Villa'nın transferi açıklamasının ardından Philogene'ye veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Jaden'a kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği çaba ve katkılar için teşekkür ediyor ve gelecek için başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        32 MAÇTA 18 GOLE DİREKT KATKI

        Geçen sezon Hull City formasıyla Championship'te 32 maça çıkan Jaden Philogene, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

        22 yaşındaki futbolcunun ismi, transfer döneminde birçok takımla anılmıştı.

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