Muharrem Ayı beraberinde bazı gelenekleri de getirir. İslam coğrafyasında bu ayda tutulan oruçlar, pişirilip dağıtılan aşureler ve Kerbela'da Hz. Peygamber'in torunu Hz. Hüseyin ile beraber ailesi ve yanında bulunanlardan şehit olanların yad edilmesi bunların başında gelir. İşte, 2022 Muharrem Ayı 1. gün tarihi...