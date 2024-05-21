Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 10.816,43 %0,72
        DOLAR 32,2185 %0,03
        EURO 35,0329 %0,14
        GRAM ALTIN 2.502,48 %-0,32
        FAİZ 41,86 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 32,73 %-0,71
        BITCOIN 71.013,00 %2,14
        GBP/TRY 41,0041 %0,13
        EUR/USD 1,0865 %0,07
        BRENT 83,21 %-0,60
        ÇEYREK ALTIN 4.091,55 %-0,32
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz ASUS, Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15’i tanıtarak yeni nesil yapay zeka bilgisayarını piyasaya süren ilk dizüstü bilgisayar üreticisi oldu! - Teknoloji Haberleri

        ASUS, Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15’i tanıtarak yeni nesil yapay zeka bilgisayarını piyasaya süren ilk dizüstü bilgisayar üreticisi oldu!

        Microsoft Windows AI işlevlerini deneyimlemeyi bekleyenler, 18 Haziran'dan itibaren en yeni İlk Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 satın alabilecekler! Ön sipariş 21 Mayıs'tan itibaren açık olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asus, yapay zeka bilgisayarını tanıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknoloji endüstrisi bir yılı aşkın süredir yapay zeka tartışmalarıyla çalkalanıyor. Yapay zekaya hazır ilk dizüstü bilgisayarlar Aralık ayında piyasaya çıktı ve bugün İlk Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 (S5507) İlk Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 (S5507) pazarının öncüsü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ön sipariş için linke tıklamak yeterli...

        Microsoft'un Copilot, Live Captions ve Recall gibi bir dizi son teknoloji yapay zeka yazılım özelliğiyle desteklenen ASUS Vivobook S15 (S5507), etkileyici işlevsellik sunmanın yanı sıra donanım açısından da öne çıkıyor. Şimdi ayrıntılara geçelim:

        • Uzatılmış Pil Ömrü: Vivobook S15, rakiplerini yaklaşık %10 oranında geride bırakarak 17 saatten fazla etkileyici bir pil ömrüne sahip
        • Çarpıcı Ekran: Tüm Vivobook S15 versiyonları, olağanüstü bir içerik izleme deneyimi sağlayan 3K OLED ekranla birlikte geliyor. Ayrıca, bu ekran göz bakımı için tasarlandı ve geleneksel LCD ekranlara kıyasla %70 daha az mavi ışık yayıyor.
        • Kapsamlı I/O bağlantı noktaları: Aksesuarlarla kolay bağlantı sağlamak için Vivobook S15'te 4x USB bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu ve bir ses jakı bulunuyor

        Özetle Vivobook S15, gelişmiş yapay zeka geliştirmelerini birinci sınıf donanımla bir araya getirerek üretkenlik, eğlence ve genel kullanıcı memnuniyeti için mükemmel bir seçim oluyor.

        REKLAM

        NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

        ChatGPT'nin büyük bir dil modelini kitlelere tanıtan ve teknoloji endüstrisinde bir nesil değişimini tetikleyen çığır açan lansmanı ile veri merkezi bilgi işlem gücü beklentileri aştı.

        Operasyonların %60'ından fazlası artık bulutta yürütülüyor ve giderek artan sayıda yapay zeka hizmeti çevrimiçi olarak sunulmaya başlandıkça abonelik maliyetlerinde artışa yol açıyor. Örneğin, bugün ortalama bir içerik oluşturucunun bulut hizmeti faturası, müzik ve akış hizmeti giderlerinden %200 daha yüksek. Bazı bilgi işlem görevleri yerel sistemlere kaydırılmadığı sürece bu eğilimin devam etmesi muhtemel.

        Dolayısıyla, bulut ve yerleşik hizmetleri birleştirmek daha uygun maliyetli ve daha güvenli hale gelecektir çünkü hizmetler ve uygulamalar yapay zeka süreçlerini yerel olarak çalıştıracaktır.

        QUALCOMM ARM CPU

        İlk Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 (S5507), 'ARM üzerinde Windows' çalıştırmak için tasarlanan ilk CPU olan Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcinin ilk çıkışına işaret ediyor. Teknoloji meraklıları yıllardır bu anın hayalini kuruyor, geleneksel dizüstü bilgisayarlara göre daha düşük güç tüketimiyle daha yüksek performans ve büyük ölçüde artırılmış pil ömrü gibi önemli avantajlardan övgüyle bahsediyorlardı.

        REKLAM

        Kesin olmak gerekirse, ARM CPU'lar rakiplerine kıyasla önemli ölçüde daha iyi güç verimliliği sunarak, güç tüketiminin üçte biri kadar azıyla en yüksek performansı sağlıyor. Bu da inanılmaz bir pil ömrü anlamına geliyor. Akıllı telefonlarda olduğu gibi, ARM CPU'larla çalışan dizüstü bilgisayarlar da düzinelerce saati kapsayan olağanüstü çalışma ve bekleme sürelerine sahip. Bugün alışkın olduğunuzdan oldukça farklı.

        Vivobook S15 S5507, 21 Mayıs itibariyle ön sipariş verebileceğiniz türünün ilk örneği bir model

        Vivobook S15 Temel özellikler:

        • OS: Windows 11 Pro
        • CPU: Qualcomm Snapdragon X Elite
        • RAM: 16 or 32 GB LPDDR5x
        • Depolama: 1 or 2 TB PCIe Gen 4
        • Ekran: 3K OLED 120Hz, 16:9
        • Batarya: 70Wh (17+ hours of battery life)
        • Portlar: 2x USB4, 2x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x Micro SD card reader, 1x HDMI 2.1, 1x 3.5mm audiojack
        • Ölçüler: 352 x 227 x 14.7 - 15 mm
        • Ağırlık:5 kg
        • Metaryal: Metal

        Vivobook S15 Satış linki

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Bursa'da korkunç olay! Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Sel bilançosu: 158 ölü, 88 kayıp!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Birlikte olmayı reddetti! 18 yaşındaki kızı öldürdü!
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Ölümcül helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Çifte kutlama
        Çifte kutlama
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Feci kaza! Köpeği ezmemek için 3 ölü!
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Nikâh fotoğrafları ortaya çıktı
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        Arjantin lideri Milei Sanchez'in eşini hedef aldı
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        'Taklitçi robota çok kızdım"
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        Fazla çalışma nasıl kanıtlanır?
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        İstanbul'un ruhuna iyi geliyor: Bahçıvanlık Okulu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!