ASUS, Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15’i tanıtarak yeni nesil yapay zeka bilgisayarını piyasaya süren ilk dizüstü bilgisayar üreticisi oldu!

Teknoloji endüstrisi bir yılı aşkın süredir yapay zeka tartışmalarıyla çalkalanıyor. Yapay zekaya hazır ilk dizüstü bilgisayarlar Aralık ayında piyasaya çıktı ve bugün İlk Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 (S5507) İlk Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 (S5507) pazarının öncüsü olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ön sipariş için linke tıklamak yeterli...

Microsoft'un Copilot, Live Captions ve Recall gibi bir dizi son teknoloji yapay zeka yazılım özelliğiyle desteklenen ASUS Vivobook S15 (S5507), etkileyici işlevsellik sunmanın yanı sıra donanım açısından da öne çıkıyor. Şimdi ayrıntılara geçelim:

Uzatılmış Pil Ömrü: Vivobook S15, rakiplerini yaklaşık %10 oranında geride bırakarak 17 saatten fazla etkileyici bir pil ömrüne sahip

Çarpıcı Ekran: Tüm Vivobook S15 versiyonları, olağanüstü bir içerik izleme deneyimi sağlayan 3K OLED ekranla birlikte geliyor. Ayrıca, bu ekran göz bakımı için tasarlandı ve geleneksel LCD ekranlara kıyasla %70 daha az mavi ışık yayıyor.

Kapsamlı I/O bağlantı noktaları: Aksesuarlarla kolay bağlantı sağlamak için Vivobook S15'te 4x USB bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir microSD kart okuyucu ve bir ses jakı bulunuyor

Özetle Vivobook S15, gelişmiş yapay zeka geliştirmelerini birinci sınıf donanımla bir araya getirerek üretkenlik, eğlence ve genel kullanıcı memnuniyeti için mükemmel bir seçim oluyor.

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NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

ChatGPT'nin büyük bir dil modelini kitlelere tanıtan ve teknoloji endüstrisinde bir nesil değişimini tetikleyen çığır açan lansmanı ile veri merkezi bilgi işlem gücü beklentileri aştı.

Operasyonların %60'ından fazlası artık bulutta yürütülüyor ve giderek artan sayıda yapay zeka hizmeti çevrimiçi olarak sunulmaya başlandıkça abonelik maliyetlerinde artışa yol açıyor. Örneğin, bugün ortalama bir içerik oluşturucunun bulut hizmeti faturası, müzik ve akış hizmeti giderlerinden %200 daha yüksek. Bazı bilgi işlem görevleri yerel sistemlere kaydırılmadığı sürece bu eğilimin devam etmesi muhtemel.

Dolayısıyla, bulut ve yerleşik hizmetleri birleştirmek daha uygun maliyetli ve daha güvenli hale gelecektir çünkü hizmetler ve uygulamalar yapay zeka süreçlerini yerel olarak çalıştıracaktır.

QUALCOMM ARM CPU İlk Copilot+ PC ASUS Vivobook S 15 (S5507), 'ARM üzerinde Windows' çalıştırmak için tasarlanan ilk CPU olan Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcinin ilk çıkışına işaret ediyor. Teknoloji meraklıları yıllardır bu anın hayalini kuruyor, geleneksel dizüstü bilgisayarlara göre daha düşük güç tüketimiyle daha yüksek performans ve büyük ölçüde artırılmış pil ömrü gibi önemli avantajlardan övgüyle bahsediyorlardı. REKLAM Kesin olmak gerekirse, ARM CPU'lar rakiplerine kıyasla önemli ölçüde daha iyi güç verimliliği sunarak, güç tüketiminin üçte biri kadar azıyla en yüksek performansı sağlıyor. Bu da inanılmaz bir pil ömrü anlamına geliyor. Akıllı telefonlarda olduğu gibi, ARM CPU'larla çalışan dizüstü bilgisayarlar da düzinelerce saati kapsayan olağanüstü çalışma ve bekleme sürelerine sahip. Bugün alışkın olduğunuzdan oldukça farklı. Vivobook S15 S5507, 21 Mayıs itibariyle ön sipariş verebileceğiniz türünün ilk örneği bir model