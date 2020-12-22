Asya'dan dönüş 0:00 / 0:00

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'Vurulmuşum Sana', 'Beni Aldattın', 'Olmadı Yar' gibi hit olan şarkılarıyla Türk pop müziğinde önemli bir yer edinen Asya, 6 yıl aradan sonra 'Unutup Gitti' ile müziğe döndü.

Uzun süredir yeni single için çalışan, pandemi sürecinden dolayı çıkış tarihini erteleyen sanatçının DMC etiketiyle çıkan yeni şarkısının söz ve müziği Ümit Sayın'a, aranjesi ise Gürsel Çelik'e ait.

Şarkı ve klip üzerinde büyük bir titizlikle çalıştıklarını söyleyen ve yıllar sonra müziğe döndüğü bu özel şarkısı için duygularını ‘'Unutup Gitti, ardına bakmadan gidenlerin; acımasızca geride bıraktıklarının duygularını dile getiriyor bence'' diyerek dile getiren Asya, İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde muhteşem bir klip çektiklerini de belirtti.

Müziğe ara verdiği sürede hiçbir zaman müzikten kopmadığını ve kendisini heyecanlandıran bir şarkıyla müzik severlere yeniden merhaba dediğini söyleyen sanatçı ‘'Böyle bir dönemde umarım bu şarkı içimizi ısıtır. İnandığım ve severek okuduğum bir şarkı. Bu zor dönemde bizlere kendimizi iyi hissettirecek en önemli şeylerden biri müzik. Her biri kendi alanında çok başarılı ve kaliteli bir ekiple çalıştım. Çok heyecanlıyım'' dedi.