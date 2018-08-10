Asya Engin ve Barış Üregül'ün kızı Tarık Akan'ın küçük kopyası!

Asya Engin, Yeşilçam’ın efsanesi rahmetli Tarık Akan’ın oğlu Barış Zeki Üregül ile 2 yıl aşk yaşamış, Ocak 2017’de evlenmişti. Ekim 2017’de de kızları Gece dünyaya gelmişti. Bodrum’da tatil yapan Asya Engin, önceki gün kızı Gece ve Fatma Girik’in gelini Aysun Girik ile denizdeydi