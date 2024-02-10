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        Haberler Spor Futbol Asya Kupası finalinde Katar, Ürdün'ü 3-1 yenerek şampiyon oldu - Futbol Haberleri

        Asya Kupası finalinde Katar, Ürdün'ü 3-1 yenerek şampiyon oldu

        Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası Asya Kupası'nda ev sahibi Katar, Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 21:31 Güncelleme: 10.02.2024 - 21:31
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        Asya Kupası'nda Şampiyon Katar
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        Asya kıtasının en prestijli futbol turnuvası olarak kabul edilen Asya Kupası'nda ev sahibi Katar, Ürdün'ü 3-1 yenerek şampiyon oldu.

        Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen turnuvanın finalinde Katar ile Ürdün karşı karşıya geldi.

        Lusail Stadı'nda oynanan maçta Katar, 22. dakikada Akram Afif'in penaltı golüyle öne geçti.

        Turnuvada ilk kez final oynayan Ürdün, 67. dakikada Yazan Al-Naimat ile beraberliği yakaladı.

        Afif'in 73 ve 90+5. dakikalarda yine penaltılardan attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazanan Katar, namağlup şampiyonluğa uzandı.

        2019'un ardından 2024 Asya Kupası'nı da kazanan Katar, organizasyonda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaştı.

        Şampiyon Katar 5 milyon, finalist Ürdün ise 3 milyon dolar para ödülünün sahibi oldu.

        Katar, Asya Kupası'ndan elde edilen bilet gelirlerini İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek için bağışlayacak.

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