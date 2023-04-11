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ATA AÖF sınavları bugün başlıyor! 2023 Atatürk Üniversitesi vize sınavı giriş ekranı

ATA AÖF vize sınavı giriş ekranı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin erişimine açıldı. ATA AÖF bahar dönemi vize sınavları 11 ila 18 Nisan günleri arasında online olarak gerçekleştirilecek. İşte 2023 ATA AÖF online vize sınav girişi ekranı...

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  • ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Atatürk Üniversitesi ATA AÖF online vize sınav giriş ekranı

    ATA AÖF sınav giriş ekranı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Falkültesinde eğitim gören öğrenciler tarafından araştırılıyor. 11 Nisan Salı günü itibarıyla başlayan Bahar dönemi ATA AÖF sınavları 18 Nisan'da sona erecek. Online olarak gerçekleştirilecek olan ATA AÖF vize sınav giriş ekranı erişime açıldı. İşte 2023 Atatürk Üniversitesi ATA AÖF online vize sınav giriş ekranı...
  • ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Atatürk Üniversitesi ATA AÖF online vize sınav giriş ekranı

    2023 ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

    Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi ATA AÖF 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara (vize) Sınavları 11-18 Nisan 2023 tarihlerinde çevrim içi (online) - (cezaevleri hariç) düzenlenecek.
  • ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Atatürk Üniversitesi ATA AÖF online vize sınav giriş ekranı

    ATA AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

    Sınav sistemimine 11 Nisan 2023 tarihi saat 10.00’dan itibaren https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini üzerinden erişilebilecek.

    Sorumlu oldunan ders/derslere ait sınavlara, sadece o ders/derslerin sınav programında yer aldığı gün, saat 10.00 ile 23.00 arasında girilebilecek.

    ATA AÖF ONLİNE SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Atatürk Üniversitesi ATA AÖF online vize sınav giriş ekranı

    Değişiklik olmaması halinde ATA AÖF bahar dönemi final ve bütünleme sınav tarihleri şu şekilde olacak:

    Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı tarihleri

    I.Oturum 20 Mayıs 2023

    II.Oturum 20 Mayıs 2023

    III.Oturum 21 Mayıs 2023
  • ATA AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 | Atatürk Üniversitesi ATA AÖF online vize sınav giriş ekranı

    Bütünleme Tarihleri:

    I.Oturum 08 Temmuz 2023

    II.Oturum 08 Temmuz 2023

    III.Oturum 09 Temmuz 2023

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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