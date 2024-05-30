ATA-AÖF sınav yerleri giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF final sınavları ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi finalleri için geri sayım başladı. Finallere sayılı günler kala sınav giriş belgesi yayımlandı. ATA-AÖF sınav yerleri giriş belgesine Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden erişim sağlanabilecek. İşte 2024 ATA-AÖF bahar dönem final sınavı tarihleri...
ATA AÖF finallerine kısa bir süre kalırken, sınav giriş belgesi öğrencilerin erişimine sunuldu. ATA AÖF sınav giriş belgesi https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilmektedir. Peki, "ATA AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir?" İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
ATA AÖF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav yerleri giriş belgesi açıklandı. İlan sayfasında yer alan "Duyurular" kısmından giriş belgenize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belgenizi ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) de alabilirsiniz. Sınavınızda cevap kağıdınızda bulunan kitapçık türlerini kodlamayı unutmanız veya hatalı kodlamanız durumunda sınavınız değerlendirmeye alınmayacak, notlarınız sıfır sayılacaktır.
ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00