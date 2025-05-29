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        Haberler Magazin 'Ata Demirer Gazinosu 2' yaz turnesine çıkıyor

        'Ata Demirer Gazinosu 2' yaz turnesine çıkıyor

        Gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu 2' ile yaz turnesinde sevenleriyle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:14 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:14
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        'Ata Demirer Gazinosu 2' yaz turnesine çıkıyor
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        BKM Organizasyonu ile 'Ata Demirer Gazinosu 2', yaz turnesine çıkıyor. Demirer; Antalya, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Çeşme ve Bursa’da sevenleri ile buluşacak. Usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra ile Ata Demirer, Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileriyle yaz boyunca açık hava sahnelerinde sevenleriyle bir araya gelecek.

        'Ata Demirer Gazinosu 2' yaz turnesi takvimi ise şöyle;

        16 Temmuz – Antalya Açıkhava Tiyatrosu

        19 Temmuz – Altınoluk Açıkhava Tiyatrosu

        21 Temmuz – Bodrum Antik Tiyatro

        24 Temmuz – İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

        26 Temmuz – Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

        30 Temmuz – Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

        1 Ağustos – Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

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        #ata demirer gazinosu
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