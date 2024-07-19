Ata Demirer: Hoş geldin kızım
Ünlü komedyen Ata Demirer, lüks bir tekne satın aldı. Demirer, mutluluğunu "Hoş geldin kızım" diyerek gösterdi
Giriş: 19.07.2024 - 11:37 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:39
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Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan Ata Demirer, bu sefer de satın aldığı lüks teknesiyle dikkat çekti.
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52 yaşındaki Demirer, sosyal medya hesabından 'Sevdal' adını verdiği teknesiyle pozlarını paylaştı.
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Komedyen, yayımladığı o karelere; "Hoş geldin kızım" notunu düşerek takipçileriyle mutluluğunu paylaştı.