Ata Demirer'in yaz turnesi başlıyor

Ata Demirer, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestrasıyla Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve kahkaha dolu stand-up gösterileriyle eğlenceyi açık hava sahnelerine taşıyor.

Stand-up, film, albüm ve dizi projeleri ile ilklerin öncüsü olan, Komedi Gazinosu formatını günümüzde ilk kez sahnelere taşıyan, mizahın yıldız ismi Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu' ile; Ayvalık, Altınoluk, Bodrum, İzmir, Bursa, Çeşme, Kuşadası ve Antalya’da gerçekleşecek yaz turnesi ile 8 şehirde sevenleri ile buluşacak. REKLAM

Yeni şarkılar, yeni şakalar ve unutulmayan klasikleri ile yaz boyunca sahnede olacak olan Ata Demirer, şakalarıyla seyirciye kahkahalar attıracak, bir yandan da özenle seçilmiş repertuvarıyla unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacak.