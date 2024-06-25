Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te

Balıkesir'de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan ve bir eve sipariş bıraktıktan sonra önünü kesen E.Ö. (17) tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20) cinayeti Türkiye'yi kahretti. Kan donduran olayında ardından katil zanlısı ile babası tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Katil zanlısının yaş tespiti için Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tensip kararında, topuk kanı ve hastane kayıtları istenmiş ve İl Sağlık Müdürlüğü, E.Ö.'nün annesinin 2007'de doğum yaptığına dair bir kayda rastlanmadığını belirtmişti. Bu cuma günü başlayacak dava öncesinde Ata Emre'nin annesi Zuhal ve babası Erol Akman Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

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"BABA AZMETTİRİCİLİKTEN HAPİSTE DEĞİL" Anne Zuhal Akman, "Bu davada emsal bir karar bekliyoruz" diyerek, "Yaş kaç olursa olsun ömür boyu hapis talebimiz var. Baba hala hapiste ama azmettiricilikten hapiste değil. Zaten hali hazırda hükümlü olduğu için hapiste. Şu an mevcut ceza infaz yasaları gereği bu cani için en ağır ceza olarak 24 yıl isteniyor. Ama tabii yaşı 18 altı olarak karar verilirse. Biyolojik annesinin doğum yaptığına dair hiçbir belge de yok. 2007 yılında bu kadın doğum yapmamıştır deniliyor. Topuk kanı da mevcut değil."