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21 Kasım 1938 günü çok büyük bir cenaze töreni ile Ankara Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabrine konulan Atatürk’ün naaşı edebi istirahatgahı Anıtkabir’e taşındığı 10 Kasım 1953 tarihine kadar burada kaldı. Fotoğrafta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü (solda) ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak (Inönü'nün arkasında sivil) Atatürk'ün cenaze törenine katılmak için Meclis'e gelişi görülüyor.