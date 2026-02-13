Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk talep toplama sürecini tamamladı ve toplamda 280 milyon lot dağıtımı yaptı. 'ATATR' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan şirket halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satım alımı için harcayacak. Peki, Ata Turizm halka arz sonuçları açıklandı mı?