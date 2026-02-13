Ata Turizm halka arz sonuçları açıklandı mı?
Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk, 13 Şubat itibarıyla 280 milyon lot dağıttığı talep toplama sürecini bitirdi. Borsada işlem görmeye hazırlanan şirketin 3.1 milyar TL'lik yüzde 34.9'luk kısmı yatırımcılar için açıldı. Peki, Ata Turizm halka arz sonuçları açıklandı mı?
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Firma 11-12-13 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ancak firmanın halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK KAÇ LOT VERECEK?
Firma toplamda 280 milyon lot verecek, olası lot dağıtım tablosu şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 747 Lot (8366 TL).
- 250 Bin katılım ~ 448 Lot (5017 TL).
- 350 Bin katılım ~ 320 Lot (3584 TL).
- 500 Bin katılım ~ 224 Lot (2508 TL).
- 700 Bin katılım ~ 160 Lot (1792 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1142 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (784 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 60 Lot (672 TL).
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HİSSE FİYATI
Firmanın hisse 11,20 TL olarak belirlendi.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK FON KULLANIMI
- Yüzde 80-90 Kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satın alımı.
- Yüzde 10 Otel ve restoranların renovasyonu.
- Yüzde 5-10 Taş ocağı kapasite artırımı.
- Yüzde 5-10 İşletme sermayesi.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Konsorsiyum - Tera Yatırım Menkul Değerler A.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Şadı.