Atalanta: 2 - Roma: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Atalanta sahasında Roma'yı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve Roma'nın 19 maçlık yenilmezlik serisini bitirdi.
İtalya Serie A'nın 36. hafta kapanış maçında Atalanta ile Roma karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ademola Lookman ve 76'da Ibrahim Sulemana kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 32. dakikada Bryan Cristante'den geldi.
ATALANTA 19 MAÇLIK SERİYİ BİTİRDİ
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi ve 71 puana uükseldi. 19 maç sonra mağlup olan Roma ise 63 puanda kaldı.
Ligin 37. haftasında Atalanta deplasmanda Genoa'ya konuk olacak. Roma ise sahasında Milan'ı ağırlayacak.