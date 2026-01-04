Atalanta sahasında Roma'yı tek golle devirdi!
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Atalanta sahasında Roma'yı 1-0 mağlup etti
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Atalanta sahasında Roma'yı ağırladı. New Balance Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golü 12. dakikada Giorgio Scalvini kaydetti.
Milli futbolcumuz Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika forma giydi.
Bu sonuçla birlikte Atalanta puanını 25'e yükseltirken Roma ise 33 puanda kaldı.
Serie A'nın bir sonraki haftasında Roma deplasmanda Lecce ile karşılaşacak. Atalanta ise Bologna'ya konuk olacak.