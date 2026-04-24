Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel'in ifadesine ulaşıldı

        Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve ihale soruşturmasında görevden uzaklaştırılan Başkan Onursal Adıgüzel, 52 milyon liralık teminatın maaş ödemeleri için bozdurulduğunu doğruladı ancak tüm işlemlerin yasal çerçevede yapıldığını savundu; suçlamaları reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 19:28 Güncelleme:
        Adıgüzel'in ifadesi ortaya çıktı

        Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Onursal Adıgüzel, etkin pişmanlıktan faydalanan iş kadını H.Ö.'nün emsal transferi için vermiş olduğu 52 milyon liralık teminatın bozdurulduğu iddiasına ilişkin, "Teminatı bozdurarak ve borçlanarak maaşları ödedik. Daha sonra ben yapmış olduğum incelemede, bu teminatın bir önceki dönemde bozdurulma aşamasına getirildiğini fakat seçim sürecinden dolayı bozdurulamadığını düşündüm. Teminatın bozdurulmasının sorun çıkaracağını anladıktan sonra arkadaşlara bu işin yasal bir şekilde ve kamu haklarını koruyacak bir şekilde halledilmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

        Şüpheli Adıgüzel, savcılıkta verdiği ifadesinde, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli iş kadını H.Ö.'yü Ataşehir'de iş yapan müteahhit olarak tanıdığını, seçim sürecinde tanışmaları dışında kendisiyle bir samimiyetinin olamadığını söyledi.

        H.Ö.'nün iskan için ödeyeceği harcın bir kısmının çekle belediyenin borçlu olduğu firmalara ödendiği iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını savunan Adıgüzel, "Mali işler bunu daha iyi bilir. Belediye, borçlarını dönem dönem çekle ödemektedir. H.Ö.'nün ifadesi tamamen iftiradan ibarettir. E.Ç. denilen kişinin benim adımı kullanarak para istemesinin benimle bir alakası yoktur. Benimle hiç kimse böyle bir para muhabbeti içerisine giremez." dedi.

        Yapılan tüm iş ve işlemlerde kanuna, nizama uygun davranılmasını çalışma arkadaşlarından talep ettiğini ifade eden Adıgüzel, göreve geldikten sonra kasada 4 milyon lira civarında para olduğu ve maaş ödemelerinde zorlandıklarını öne sürdü.

        Adıgüzel, H.Ö.'nün emsal transferi için vermiş olduğu 52 milyon liralık teminatın bozdurulduğu iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

        "Ben maaşları ödeyemeyince dönemin belediye başkan yardımcısı Deniz Kutlu beni aradı. Emsal transferi için verilmiş olan 52 milyon liralık teminatın bozdurularak maaşların ödenebileceğini söyledi. Ben de kendisine 'Bu konuda teknik bir problem yok değil mi?' diye sordum. Kendisi de bana herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Teminatı bozdurarak ve borçlanarak maaşları ödedik. Daha sonra ben yapmış olduğum incelemede, bu teminatın bir önceki dönemde bozdurulma aşamasına getirildiğini fakat seçim sürecinden dolayı bozdurulamadığını düşündüm. Teminatın bozdurulmasının sorun çıkaracağını anladıktan sonra arkadaşlara bu işin yasal bir şekilde ve kamu haklarını koruyacak bir şekilde halledilmesi talimatını verdim. Buradan sonra da bu konuya çok dikkatli yaklaştım."

        "Kamu menfaatini önceledik"

        İskan ve yapı tadilat ruhsatlarıyla alakalı kimseden bir kuruş para istemediğini ileri süren Adıgüzel, Ataşehir Belediye Başkanı olduktan sonra birçok kişinin kendisiyle yakınlık kurmaya çalıştığını, kendisinin ise eskiden tanımadığı kimseyle kesinlikle bir yakınlık kurmadığını ifade etti.

        Herhangi bir şaibenin önüne geçmek amacıyla hayat standardını bu şekilde sürdürdüğünü, arkadaşlarına da bunu telkin ettiğini dile getiren Adıgüzel, "H.Ö.'nün, iskan sürecinde yaşamış olduğu problemleri gelip bana anlatması gerekirdi. Kendisinden benim adıma bir para talep edildiyse ve bu para verildikten sonra işi olmadıysa, benim yanıma gelip hesabını sorsaydı. Ben hiç kimseden para almadım, almam da. H.Ö. ile de böyle bir ilişkim olmadı, olamaz da. Kendisinin bana gelip durumu anlatması halinde ben gereğini yapardım. H.Ö'den herhangi bir maddi menfaatim olsaydı kamuyu düşünmez, tüm işlemleri sıkıntısız bir şekilde hallettirirdim. Eğer H.Ö.'den bir para almış olsaydık onun esiri olurduk. Dediği her şeyi de yapmak zorunda kalırdık, böyle bir şikayet de ortaya çıkmazdı." ifadelerini kullandı.

        Adıgüzel, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

        "Biz kamu menfaatini önceledik. Yapılan işlemin hepsinin kanunu ve yasaya uygun olmasına dikkat ettik ve bu konuda arkadaşları da uyardım. Emniyette telefon şifremi vermek istemedim. Burada da şifremi paylaşmak istemiyorum. Telefonumda özel hayatıma ilişkin bilgiler vardır. Kamuoyuna yansıyan diğer dosyalarda özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinden bu konuda şifremi paylaşmak istemiyorum. Ben üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Şeffaf, kamuya yararlı belediyecilik anlayışıyla Ataşehir ilçesine hizmet ediyorum. Tüm arkadaşlarıma da kanunlar ve yasalara uygun şekilde kamu yararını gözeterek çalışmaları yönünde talimat vermiştim. Her zaman da bu konuda arkadaşlarımı uyardım."

