Ataşehir'de bıçaklı sürücüye yangın tüpü sıkıldı; o anlar kamerada
İstanbul Ataşehir'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü, bıçakla üzerine gelen diğer sürücüyü, yangın tüpü sıkarak uzaklaştırdı. Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü ilginç tartışması kameraya yansıdı
Ataşehir ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Cadde'de iki sürücü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE KAMERADA
AA'nın haberine göre; araçlarından inen sürücülerden biri, bıçakla üzerine doğru gelen diğer sürücüyü yangın tüpü sıkarak durdurmaya çalıştı.
Tartışma, elinde bıçak olan sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla son buldu. Sürücülerin bıçak ve yangın tüplü tartışması araç kamerası tarafından kaydedildi.