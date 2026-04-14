        Ataşehir'de çok sayıda öğrenci zehirlendi | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de çok sayıda öğrenci zehirlendi

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bir ortaokulda okul kantininden tavuk döner yedikleri öne sürülen öğrencilerin zehirlendiği iddiası paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, öğrenciler hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 19:18 Güncelleme:
        Ataşehir ilçesinde bulunan Piri Reis Ortaokulu'nda zehirlenme vakası yaşandığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Mevlânâ Mahallesi'nde bulunan okulda, okul kantininden tavuk döner yedikleri öne sürülen bazı öğrenciler bir süre sonra rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE sevk edildi.

        Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okulda yapılırken, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi. Olayın ardından endişelenen veliler okula akın etti. Okul çevresinde yoğunluk oluşurken, ekiplerin müdahalesi devam etti. Zehirlenme iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

