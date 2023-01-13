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Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir'de feci kaza! Otomobil sürücüsü öldü
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Ataşehir'de otomobil önce hafif ticari araca, sonra bariyerlere çarptı: 1 ölü

Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobil, kazanın şiddetiyle savrulup bariyerlere vurdu. Feci kazada otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi

Ataşehir'de feci kaza! Otomobil sürücüsü öldü
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AA

İstanbul Ataşehir'de hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Edirne yönüne giden Berk Şahin idaresindeki otomobil, D-100 karayolu Kozyatağı Kavşağı mevkiinde, önünde giden Sinan Altınzencir'in kullandığı hafif ticari araca vurup savrularak bariyerlere çarptı.

OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Kaza sonucu sürücü Şahin, hasar gören aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan Şahin'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Şahin'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karayolunda bir süre aksayan trafik ise araçların çekilmesi sonrası normale döndü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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